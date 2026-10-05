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Контрафронт

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Нигерия: Все 25 пассажиров и семь членов экипажа на борту военного самолета погибли, когда самолет...

Нигерия: Все 25 пассажиров и семь членов экипажа на борту военного самолета погибли, когда самолет разбился возле военно-морской базы в Игбокоде, район местного самоуправления Илайже (LGA), штат Ондо, во время полета из Бенин-Сити в штате Эдо в Лагос ранее в тот же день.

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