Нигерия: Все 25 пассажиров и семь членов экипажа на борту военного самолета погибли, когда самолет разбился возле военно-морской базы в Игбокоде, район местного самоуправления Илайже (LGA), штат Ондо, во время полета из Бенин-Сити в штате Эдо в Лагос ранее в тот же день.