В Петербурге закрепили новые правила пользования электросамокатами

На некоторых улицах движение самокатов ограничат. Комитет по транспорту Петербурга вместе с кикшеринговыми компаниями, такими как Whoosh, «Яндекс» и «Юрент», заключили Соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на 2024 год.