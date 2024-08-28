Свердловские города будут развивать по примеру Бразилии и Египта

Свердловское заксо представляет регион на форуме стран-участников БРИКС (союз девяти государств: Бразилия, РФ, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия), который проходит в Москве с 27 по 28 августа.
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