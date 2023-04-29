СССР-Россия

1 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    Дугин правильно говорит,он полностью русский,а Саймс американец в нем русское только имя"Наша власть полн...
  • Миша Потапов
    А что их Путин не разгонит, не заменит?"Наша власть полн...
  • Иринушка
    1. Нужна цензура. Как во всякой серьезной державе. 2. Нужен СМЕРШ, твари должны бояться......И снова о работе ...

Повеселились на славу: Россия отобрала у Финляндии самое ценное, теперь страна превращается в сырьевой придаток РФ

Повеселились на славу: Россия отобрала у Финляндии самое ценное, теперь страна превращается в сырьевой придаток РФ

Автор:  Андрей Андреев Россия долгое время поставляла ресурсы в Финляндию по снисходительным ценам. Видимо, настолько долго, что финны стали воспринимать это, как должное, и забыли о важности экономических выгод, на которых во многом держалась страна.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх