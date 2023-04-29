Повеселились на славу: Россия отобрала у Финляндии самое ценное, теперь страна превращается в сырьевой придаток РФ

Автор: Андрей Андреев Россия долгое время поставляла ресурсы в Финляндию по снисходительным ценам. Видимо, настолько долго, что финны стали воспринимать это, как должное, и забыли о важности экономических выгод, на которых во многом держалась страна.
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