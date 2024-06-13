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Фанат подколол президента «Барселоны» за фразу про лучший клуб, написав про ЦСКА

Фанат подколол президента «Барселоны» за фразу про лучший клуб, написав про ЦСКА

Иностранный фанат в социальных сетях раскритиковал президента «Барселоны» Жоана Лапорту после его слов о том, что сине-гранатовые являются самым титулованным клубом Европы, если суммировать трофеи в разных видах спорта.

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