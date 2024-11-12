Благодарность и эмоции

Эмоции, когда узнал о включении в Зал славы НХЛ, испытал очень яркие. Был рад и взволнован. Но волнение продолжалось только до того, как дали перстень (вручение состоялось в субботу, 9 ноября, официальная церемония запланирована на 11-е.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии