Благодарность и эмоции

Эмоции, когда узнал о включении в Зал славы НХЛ, испытал очень яркие. Был рад и взволнован. Но волнение продолжалось только до того, как дали перстень (вручение состоялось в субботу, 9 ноября, официальная церемония запланирована на 11-е.