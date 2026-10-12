В Баку подожгли автомобиль директора школы на фоне споров о школьной форме

В Баку в Гардагском районе произошёл инцидент с поджогом автомобиля директора одной из средних школ. Инцидент произошёл на фоне общественных дискуссий о введении единых требований к школьной форме в государственных образовательных учреждениях.
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