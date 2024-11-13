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Несекретные материалы

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Будущее мировой ядерной энергетики находится под вопросом

Будущее мировой ядерной энергетики находится под вопросом

Усовершенствованные модульные ядерные реакторы теоретически могут быть полезны в очень долгосрочной перспективе, однако даже они не могут решить глобальные энергетические проблемы достаточно быстро и эффективно.

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