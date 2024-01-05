Завтра в Астрахани на Покровской площади будет ограничено движение

Администрация города сообщает о временных дорожных неудобствах. В связи с проведением православных праздников в честь Рождества Христова вводится временное ограничение движения с 17:00 6 января до 11:00 7 января по площади Покровской от ул.
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