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Последние новости о ситуации вокруг Украины на 18 ноября 2024 года: Зачем Байден дал Киеву разрешение бить по России и что Маска рассмешило в Зеленском

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 18 ноября 2024 года: Зачем Байден дал Киеву разрешение бить по России и что Маска рассмешило в Зеленском

Маск смеется над Зеленским REUTERS 28,8 тыс прочтений 3 дня назад Группировки Запад и Юг вывели из строя тысячу боевиков за сутки Группировка войск «Север» на Харьковском направлении нанесла такой урон ВСУ: до 65 боевиков, бронемашина, два автомобиля, гаубица Д-30 и станция РЭБ «Анклав-Н».

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Комментарии
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Лев Добрый
Правильно говорит протухший наркоман, переговоров не будет, только безоговорочная капитуляция и голову наркомана на плаху!👍👈😜
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21 час.

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