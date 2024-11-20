Последние новости о ситуации вокруг Украины на 18 ноября 2024 года: Зачем Байден дал Киеву разрешение бить по России и что Маска рассмешило в Зеленском

Маск смеется над Зеленским REUTERS 28,8 тыс прочтений 3 дня назад Группировки Запад и Юг вывели из строя тысячу боевиков за сутки Группировка войск «Север» на Харьковском направлении нанесла такой урон ВСУ: до 65 боевиков, бронемашина, два автомобиля, гаубица Д-30 и станция РЭБ «Анклав-Н».