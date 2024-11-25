The Economist: 70% ВСУ готовы на территориальные уступки ради мира

Большинство украинских военных согласны с утратой части территорий Украины ради окончания конфликта. Власти обеспечивают пополнение ВСУ лишь на две три, многие мобилизованные слишком больны, чтобы воевать, пишет The Economist со ссылкой на украинских военных.
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