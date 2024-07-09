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Позитив для оптимистов

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Немало наших граждан задаются резонным вопросом: почему к нам в Россию мигранты из Средней Азии ломятся всеми правдами и неправдами, а в Белоруссию — нет?

Немало наших граждан задаются резонным вопросом: почему к нам в Россию мигранты из Средней Азии ломятся всеми правдами и неправдами, а в Белоруссию — нет?

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ РУССКИЕ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ЗАУВАЖАЛИ ЛУКАШЕНКО: УЗНАЛИ, ПОЧЕМУ МИГРАНТЫ НЕ ЕДУТ В БЕЛОРУСCИЮ Немало наших граждан задаются резонным вопросом: почему к нам в Россию мигранты из Средней Азии ломятся всеми правдами и неправдами, а в Белоруссию — нет? А дело всё в миграционной политике, которую установил белорусский "батька" Александр Лукашенко.

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Комментарии
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p
patentlil
торговать. Этого мало?
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15 час.
ВК
Вад Кук
Батька он о народе думает
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15 час.
Валентин Воробьев
Респект бацке Луке! УМНИЧКА.
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13 час.

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