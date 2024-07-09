КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ РУССКИЕ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ЗАУВАЖАЛИ ЛУКАШЕНКО: УЗНАЛИ, ПОЧЕМУ МИГРАНТЫ НЕ ЕДУТ В БЕЛОРУСCИЮ Немало наших граждан задаются резонным вопросом: почему к нам в Россию мигранты из Средней Азии ломятся всеми правдами и неправдами, а в Белоруссию — нет? А дело всё в миграционной политике, которую установил белорусский "батька" Александр Лукашенко.