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"Обомлели все": фото "эксклюзивной" находки с дачи удивило людей

"Обомлели все": фото "эксклюзивной" находки с дачи удивило людей

Жительница Приморья поделилась фото, которое сильно удивило людей. По словам женщины, на даче, в куче опилок, она обнаружила редкие съедобные грибы, которые, по ее словам, многие принимают за поганки.

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