Мнение: «Стубб хотел сделать приятное киевскому режиму», – Павел Шипилин

В программе «Мнение» эксперт по международным вопросам и геополитике Павел Шипилин прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что удары по Wildberries — это единственный способ принудить Россию к миру.
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