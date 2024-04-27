Выводы на 9,4 млрд: как Авдолян на «Гидрометаллургическом заводе» «порыбачил»

Стали известны детали истории о том, как на самом деле Авдолян «поднимал из руин» «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) и аффилированные с ним юрлица - ЗАО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК) и ООО «Интермикс Мет», перед этим скупив акции по дешевке, в то время как их реальная цена была в тысячу раз выше.