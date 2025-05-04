Украина возобновила удары по Крыму с прицелом на срыв туристического сезона

С 2022 года свои атаки на Крым Украина посвящает началу летней отпускной кампании. В этом году информационный разгон начали еще в апреле, вновь обещая разнести Крымский мост, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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