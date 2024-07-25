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Курские новости

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Часть Курска осталась без воды до 17:00

Часть Курска осталась без воды до 17:00

Вчера мы писали, что на улицах Харьковской, Магистрального проезда, Белгородской, Краснополянских, Народной, Энергетиков, Парковой, Льговского поворота, Черняховского, Кислинских, Резиновой, Степных и прилегающих к ним, Пограничной, Центральной, Кулакова, Серегина, Гагарина запланированы отключения холодной воды.

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