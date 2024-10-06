Дмитрий Губерниев назвал главу ФЛГР «мракобеской»

Российский журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что прекратил общение с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе после ее неоднозначного высказывания о возможности сброса бомбы на Лондон для разрешения участия российских лыжников.