Дмитрий Губерниев назвал главу ФЛГР «мракобеской»

Российский журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что прекратил общение с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе после ее неоднозначного высказывания о возможности сброса бомбы на Лондон для разрешения участия российских лыжников.
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