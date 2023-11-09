В России предложили вдвое увеличить субсидии на экспорт продукции

Минэкономразвития разработало проект приказа о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) при продаже продукции за рубеж, по которому предложено вдвое увеличить размер субсидий на транспортировку товаров за границу, до 1 млн рублей, сообщили в газете "Известия".