Мэр Новокузнецка сообщил о большом износе теплосетей в городе

Власти Новокузнецка рассказали о том, как будут проходить ремонтные работы.В своем аккаунте в Телеграме глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил об итогах отопительного сезона 2023-2024 и о подготовке к следующему сезону.