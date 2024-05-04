Мэр Новокузнецка сообщил о большом износе теплосетей в городе

Власти Новокузнецка рассказали о том, как будут проходить ремонтные работы.В своем аккаунте в Телеграме глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил об итогах отопительного сезона 2023-2024 и о подготовке к следующему сезону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии