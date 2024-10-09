ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
    То , что этот мужик девочку взрослой уже считает, вот о чем мамане надо думать. Было бы не так, такие фразы подростку...Мой второй муж хо...
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Шокирующие факты о жизни и быте русских женщин в деревне конца XIX века

Шокирующие факты о жизни и быте русских женщин в деревне конца XIX века

  Крестьянские девушки В 1906 г. была издана книга «Жизнь «Ивана» Ольги Семеновой-Тян-Шанской, дочери знаменитого путешественника, где приводятся интересные, иногда шокирующие факты о жизни и быте женщин в русской деревне конца XIX века.

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