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ТАСС

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Момент схода лавины в Кабардино-Балкарии показали на видео

Момент схода лавины в Кабардино-Балкарии показали на видео

ТАСС, 7 сентября. Опубликованы кадры момента схода лавины в Кабардино-Балкарии.Как сообщили в региональном управлении МЧС, группа альпинистов, попавшая под лавину в ущелье Безенги, состояла из 33 человек.

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