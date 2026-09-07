Момент схода лавины в Кабардино-Балкарии показали на видео

ТАСС, 7 сентября. Опубликованы кадры момента схода лавины в Кабардино-Балкарии.Как сообщили в региональном управлении МЧС, группа альпинистов, попавшая под лавину в ущелье Безенги, состояла из 33 человек.
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