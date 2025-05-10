«Те, кто действительно хочет мира, не могут это не поддержать»

Президент России Владимир Путин 11 мая встретился с представителями прессы. Он подвел итоги переговоров с лидерами стран, приехавшими на празднование 80-летия Победы, а также ответил на вопросы журналистов по главным темам мировой и внутренней политики.
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