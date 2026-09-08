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proavto21

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Как я сравнивал Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 и 2024 годов: личный разбор от случайного тест-драйва

Как я сравнивал Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 и 2024 годов: личный разбор от случайного тест-драйва

Иногда полезно соглашаться на авантюры, даже если поначалу они кажутся сомнительными. Именно так я оказался в дилерском центре, разглядывая два почти одинаковых кроссовера и пытаясь понять, зачем вообще понадобилось выпускать обновлённую версию.

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