Мировое обозрение

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Счетная палата предложила ограничить в коммерческих кредитах бюджеты трех регионов ДФО

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Счетная палата РФ по итогам проверки регионального долга в Забайкалье, Хабаровском крае и Магаданской области за 2017-2020 годы предложила установить ограничения для этих регионов по привлечению коммерческих кредитов, если на их едином счете есть остатки средств.

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