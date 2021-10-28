Счетная палата предложила ограничить в коммерческих кредитах бюджеты трех регионов ДФО

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Счетная палата РФ по итогам проверки регионального долга в Забайкалье, Хабаровском крае и Магаданской области за 2017-2020 годы предложила установить ограничения для этих регионов по привлечению коммерческих кредитов, если на их едином счете есть остатки средств.
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