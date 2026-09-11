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Царьград

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Евгения Лейбман призвала русских невест обдумать покупку платьев

Евгения Лейбман призвала русских невест обдумать покупку платьев

Организатор торжеств Евгения Лейбман советует русским невестам заранее покупать свадебные платья, чтобы избежать проблем.

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