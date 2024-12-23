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NHK: неопознанные дроны нарушили работу военно-воздушной базы США в Японии

NHK: неопознанные дроны нарушили работу военно-воздушной базы США в Японии

Японский аэропорт Ивакуни, который наряду с гражданской авиацией используется и самолетами морской пехоты США, был закрыт из-за сообщений о нескольких непознанных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

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