Более 100 раненых остаются в больнице «Аль-Шифа»

Более 100 раненых и пять врачей остаются в крупнейшей больнице севера сектора Газа «Аль-Шифа». Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора отделения Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа Мунира аль-Барша.