Более 100 раненых остаются в больнице «Аль-Шифа»

Более 100 раненых и пять врачей остаются в крупнейшей больнице севера сектора Газа «Аль-Шифа». Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора отделения Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа Мунира аль-Барша.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии