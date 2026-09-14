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Регионы России

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Treolan начинает стратегическое партнёрство с производителем 3D-принтеров Bambu Lab

Treolan начинает стратегическое партнёрство с производителем 3D-принтеров Bambu Lab

Компания Treolan объявила о начале стратегического сотрудничества с Bambu Lab, китайской технологической компанией, специализирующейся на аддитивных технологиях и производителе «умных» 3D-принтеров.

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