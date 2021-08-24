Европа и… извращения

Позитив для оптимистовПолитикаЕвропа и… извращения Для начала, я вовсе не желаю, чтобы кто-то решил, что статья призвана вызывать ненависть к жителям Европы.Вернуться к статье143НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNataly"""""Ну, не знаю, в моём городе и области дороги точно не хуже (а порой и лучше), чем в какой-нибудь Норвегии))))))Элина МорозоваА я думала вот так:Natalyда всё по разному где то шикарно стало а где то всё ещё скверно, особенно там где губернаторы воруют как не в себя насмотрелась я всякого я же только на колёсах полжизни проскакала, а так, как мы с мужем в Питере, а свекровушка( царство ей небесное) в станице Отрадная Краснодарский край, а это 4тыс.км через всю Россию да по два раза в год. А если скакть из ПИтера в Финку за продуктом питания то картинка будет в основном такая видна через лобовое стёклышко машинюшки пока до Выборга не дотянешь или сразу за городской чертой на трассу Скандинавия не "встанешь", минуя и Выборгское и Мурманское шоссе ((((СергейНа фото: Гейропа, миллиарды молдавских леев пропадают в бездонных ямахNataly)))РоссияЭлина МорозоваЯ ездила из Питера в Финляндию на автобусе. Может что то не заметила и упустила. Мне так не показалось.А вот в 90-е в Питере обратила внимание , что набережные по ночам не освещены от слова совсем. Очень кстати тогда Питер напоминал Флоренцию. Может еще из-за схожей архитектуры. А также в 90-е ездили на дачу по Киевскому шоссе. Дача была за 100 км в Калужской области. Как только пересекали границу областей, то дорога превращалась в стиральную доску. А Сейчас там все гладенько. При Путине сделали.Элина МорозоваNatalyКомментарий скрытМихаил добрый маргиналНе у нас ваше нормально это центр города 2 человека умерло горячая водичка прорвала.NatalyКомментарий скрытNatalyДавно мы не играли в игру «Две новости рядом». Восполняю досадный пробел. Новость первая. Начальство перед Днем пенька решило облагодетельствовать паству и высыпать на головы кшатриев аж по 15 тыс. деревянных, а пенсионеров – по 10 тыс. Новость вторая. Великий руководитель госкомпании, разрабатывающей природные богатства страны, принадлежащие в том числе этим самым кшатриям и пенсионерам, получает за свой самоотверженный труд те же самые 15 и 10 тыс. деревянных за 15 и 10 секунд соответственно. И не раз в несколько лет перед Днем пенька, а каждую минуту, каждый день, каждый месяц и год. Понятно, что работа игорьиванычей трудна и опасна (они же что ни день рискуют икрой подавиться), но всё равно арифметика эта смотрится гнусноватенько, не находите? Особенно, если вспомнить, что нынешний режим уже давно сделал страну одним из мировых лидеров по имущественному неравенству, и пропасть продолжает расти. Процветаем дальше (в расслабленном летнем режиме). И не забудьте выразить в сентябре свой восторг тем, кто нам это процветание обеспечил.sergey amelchenkoЛет тридцать назад пидарасов считали,на полном основании,психически больными людьми,а сейчас они вдруг стали здоровыми все.Некоторым пидарам явно нужна срочная госпитализация в дурдоме,а они на ютубе лайки во всю собирают.У них там месяц гордости,что они пидарасы,закончился уже или нет ещё.Natalyв российской политике существует большое количество геев, которые не готовы совершить «каминг-аут», но и напротив – многие из них на публику критикуют гомосексуалов и даже голосуют за мракобесные гомофобные законы.ТОП 5 представителей российского политикума, в отношении которых ходят слухи об их принадлежности к гомосексуалам, но сами они эти слухи упорно опровергают, всячески «открещиваясь» от собственной гомосексуальности. Герман ГрефГлава «Сбербанка», бывший министр экономического развития и торговли – прилежный семьянин, примерный муж и отец троих детей в СМИ неоднократно упоминался как один из самых известных политиков-геев. В кулуарах «Сбербанка» постоянно ходят слухи, будто бы президент финучреждения слишком уж снисходителен к некому симпатичному молодому человеку Т., который выполняет в банке обязанности референта. Владимир Жириновский Одна из самых эксцентричных и скандальных личностей в российской политике. Владимир Вольфович известен не только своей вспыльчивостью и любовью «приправить» собственную речь крепким словцом, но и, поговаривают, своей принадлежностью к гей-комьюнити. Это, пожалуй, тот человек, о чьих «подвигах» в интернете ходят легенды. Так бывший депутат Госдумы И. Пономарев рассказал о том, что лидер ЛДПР – гей, а его фракция состоит из двух категорий людей – «его любовников и его спонсоров». Весьма интересная информация была опубликована в блоге LDPR Живого Журнала. Там автор публикации обращает внимание на то, что в партии Жириновского всегда было минимум женщин, а подавляющее большинство ее членов – молодые холеные мужчины в возрасте до 40-ка лет, которых «хоть сейчас в гей-порно снимай». Упоминается в блоге и тот факт, что лидер ЛДПР неоднократно выступал за проведение в столице гей-парада, а также запрещал членам своей партии чаще, чем 4 раза в год, заниматься сексом. Ну а видео того, как Владимир Вольфович инспектировал московские бани, в свое время вызвало в Сети более чем недвусмысленные комментарии. Виталий Милонов Депутат Госдумы, бывший член Законодательного собрания Санкт-Петербурга, известный своими скандальными законодательными инициативами, в частности, законом против пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних, за который голосовали в том числе и Жириновский с Володиным. Однако, как пишут СМИ, человек, так рьяно борющийся с пропагандой гомосексуализма, по слухам, сам является геем. Борис Шпигель Известный в России политик и предприниматель, владелец крупнейшей фармацевтической корпорации «Биотэк», председатель Конгресса еврейских организаций РФ, бывший сенатор Федерального собрания. В прошлом, если верить СМИ, был осужден за растление молодежи, в Сети даже был опубликован скан его судебного приговора. Стоит отметить и тот факт, что Борис Шпигель является бывшим зятем певца Н. Баскова, который, к слову, тоже слывет геем. Олег Тиньков Бизнесмен, миллиардер, владелец банка «Тинькофф», член списка Forbes, человек с репутацией эксцентричного чудака и сумасброда. Михаил Прохоров Известный российский олигарх, основатель партии «Гражданская платформа», участник президентских выборов 2012-го года, набравший 7,98 процента голосов. Сторонники однополой любви входят в список Forbes, управляют банками, заводами, аэропортами и верфями Отбиваясь от нападок западных журналистов, упрекающих его в нетерпимости к секс-меньшинствам, президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что относится к ним со всем уважением. В частности, в интервью «Первому каналу» и агентству Associated Press перед сочинской Олимпиадой он подчеркнул, что российские сторонники гомосексуализма - «полноценные и равные в правах граждане», а лично у него с геями «абсолютно нормальные отношения». Путин прав, и тому имеется множество подтверждений. Среди чиновников и миллиардеров Российской Федерации наблюдается множество ценителей однополой любви, некоторые из которых сделали головокружительные карьеры.sergey amelchenkoне надо называть их гомосексуалами,геями и тому подобным,это они же и придумали,что бы скрывать и маскировать свою сущность.Надо называть их пидарасми или пидарами,чтоб было всё ясно и понятно,без маскировок их сути.Комментировать
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