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Вместо ядерного удара США могут отключить России интернет — эксперт

Вместо ядерного удара США могут отключить России интернет — эксперт

Американские солдаты во время операции в пустыне. Фото: securityintelligence.com Современные полномасштабные конфликты предполагают обмен ядерными ударами, однако Вашингтон не решится на такой шаг.

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Комментарии
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И тут не скажу Не скажу
У нас нет аналогов интернета. Но блокирование никак внутреннюю сеть не затронет.
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4 час.
Максим Маркин
Китай свой great firewall давно построил, всё прекрасно работает, без WhatsApp и зап. платежных карт ..
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1 час.
И тут не скажу Не скажу
Этот файерболл, чтобы не пустить Западный заблокированный контент в Китай, да и то не работает, а тут написано о том чтобы не пустить наш контент на Запад, физически разорвав волоконноопитические  соединения... То есть обратные функции.. И все западные платёжные карты в КНР работают.
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41 мин.

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