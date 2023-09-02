Вместо ядерного удара США могут отключить России интернет — эксперт

У нас нет аналогов интернета. Но блокирование никак внутреннюю сеть не затронет.

И тут не скажу Не скажу

Китай свой great firewall давно построил, всё прекрасно работает, без WhatsApp и зап. платежных карт ..

И тут не скажу Не скажу

Этот файерболл, чтобы не пустить Западный заблокированный контент в Китай, да и то не работает, а тут написано о том чтобы не пустить наш контент на Запад, физически разорвав волоконноопитические соединения... То есть обратные функции.. И все западные платёжные карты в КНР работают.