Рогов предложил запустить флешмоб против ядерного терроризма Украины

С призывом начать международную кампанию против ядерного терроризма после очередной атаки украинских вооруженных сил на Запорожскую АЭС выступил, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, Владимир Рогов.
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