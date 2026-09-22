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Fall reading: 12 books being adapted for film, TV

"East of Eden," "Carrie," "The Hunger Games" prequel "Sunrise on the Reaping" and other books are being adapted for film and television this fall.

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