Карлсон заявил, что США постигнет судьба Римской империи

Соединенные Штаты Америки ждет судьба Римской империи. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с полковником в отставке Дугласом Макгрегором, который раньше занимал должность советника министра обороны в администрации бывшего президента США Дональда Трампа.