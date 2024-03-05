Карлсон заявил, что США постигнет судьба Римской империи

Соединенные Штаты Америки ждет судьба Римской империи. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с полковником в отставке Дугласом Макгрегором, который раньше занимал должность советника министра обороны в администрации бывшего президента США Дональда Трампа.
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