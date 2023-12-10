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Во флагманских смартфонах следующего поколения объем памяти не изменится С...

Во флагманских смартфонах следующего поколения объем памяти не изменится С...

Во флагманских смартфонах следующего поколения объем памяти не изменитсяСовременные чипсеты, вроде Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивают поддержку функций искусственного интеллекта на устройствах, и будущие SoC будут расширять этот функционал.

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