Во флагманских смартфонах следующего поколения объем памяти не изменится С...

Во флагманских смартфонах следующего поколения объем памяти не изменитсяСовременные чипсеты, вроде Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивают поддержку функций искусственного интеллекта на устройствах, и будущие SoC будут расширять этот функционал.
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