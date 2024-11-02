Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Валерий Беседин
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В эту игру можно играть вдвоём: Китай ввёл санкции против американского поставщика дронов ВСУ. Проблемы начались сразу

В эту игру можно играть вдвоём: Китай ввёл санкции против американского поставщика дронов ВСУ. Проблемы начались сразу

Китай ввёл санкции против одного из крупнейших американских поставщиков дронов Украине. Оказалось, что в игру с санкциями моно играть вдвоём - и первые результаты не заставили себя ждать: проблемы начались сразу.

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