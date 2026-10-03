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Алексей Миранчук вошел в топ-20 футболистов по количеству матчей за сборную России

Алексей Миранчук вошел в топ-20 футболистов по количеству матчей за сборную России

Полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук вошел в топ-20 футболистов по количеству матчей за сборную России.

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