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Царьград

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Китайцы посетили креативные пространства Петербурга 100 тыс. раз

Китайцы посетили креативные пространства Петербурга 100 тыс. раз

За 2025 год китайские туристы посетили креативные пространства Санкт-Петербурга более 100 тыс. раз, среди самых востребованных локаций — Новая Голландия и «Севкабель Порт».

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