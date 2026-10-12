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Новости Липецка

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Жители Липецкой области осуждены за нападение на водителя автобуса

Жители Липецкой области осуждены за нападение на водителя автобуса

Двое жителей Липецкой области получили по полтора года условно за нападение на водителя автобуса и разбитое стекло.

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