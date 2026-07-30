⚡️ В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Волгоградской области.
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⚡️ В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Волгоградской области.
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