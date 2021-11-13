СССР-Россия

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Генеральная репетиция российского апокалипсиса

Генеральная репетиция российского апокалипсиса

Источник: pexels.com Уроки пандемии Почти два года россияне и COVID-19 вместе. Самое время подвести предварительные итоги этого тандема, тем более что никаких кардинальных событий на горизонте не предвидится.

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Комментарии
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Сергей Нововожилов
Владимир, Вы абсолютно правы, тем более, что существуют разные виды иммунитета:  передаваемый по наследству от родителей ( у меня от мамы и батьки), приобретённый ( за счёт работы собственного иммунитета) и приобретенный с помощью вакцинации. Кстати вакцинации подлежат граждане от 18 до 65 лет, если не ошибаюсь. Новожилов Сергей Александрович. Доктор, просто доктор.
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18 час.
Тамара Фролова
Естественным путем не выйдет. У переболевших полгода держится иммунитет, а дальше что?
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1
17 час.
Дмитрий Бакланов
Большинство моего окружения не станут возражать против прививки, но станут возражать против того, что бы для этого надо было ехать за тридевять земель и не один раз! В места, где большое скопление народа, возможно уже болеющих. Привыкли мы в Совдепии, пришел на работу - в кабинет врача - сделали прививку, пришел ребенок в школу - в кабинет врача - сделали прививку. Идет эпидемия - по улицам ездят машины и всех подвернувшихся вакцинируют. И никто не возражал! О противниках детских прививок я впервые услыхал в 90-е.
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17 час.

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