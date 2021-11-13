Генеральная репетиция российского апокалипсиса

Владимир, Вы абсолютно правы, тем более, что существуют разные виды иммунитета: передаваемый по наследству от родителей ( у меня от мамы и батьки), приобретённый ( за счёт работы собственного иммунитета) и приобретенный с помощью вакцинации. Кстати вакцинации подлежат граждане от 18 до 65 лет, если не ошибаюсь. Новожилов Сергей Александрович. Доктор, просто доктор.

Дмитрий Бакланов

Большинство моего окружения не станут возражать против прививки, но станут возражать против того, что бы для этого надо было ехать за тридевять земель и не один раз! В места, где большое скопление народа, возможно уже болеющих. Привыкли мы в Совдепии, пришел на работу - в кабинет врача - сделали прививку, пришел ребенок в школу - в кабинет врача - сделали прививку. Идет эпидемия - по улицам ездят машины и всех подвернувшихся вакцинируют. И никто не возражал! О противниках детских прививок я впервые услыхал в 90-е.