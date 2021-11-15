Как оказалось, азербайджанская диаспора обращалась к Путину с открытым письмом и требовала от него уволить Бастрыкина

Азербайджанцы гости в России Таки пусть ведут себя как гости а пытаются вести себя как хозяева и не им увольнять Бастрыкина. И пусть не испытывают терпение наше мы ещё помним Сумгаит

Юрий Во

Проблема в том, что азер...ы не понимают своего статуса в России, как гостя. Речь не о тех, кто пожил в России уже по 5-10 лет. Эти уже ассимировались до понимания своего статуса и уважения менталитета страны-хозяина. Речь о "горцах", спустившихся с гор и считающих, что все вокруг них "ниже" их, поскольку те живут не в горах, в а долинах. Поэтому, наглость, хамство и агрессия - это для них норма в общении с "иноверцами". Даже доблесть, особенно когда стаей набрасываться на одинокого "врага".