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Как оказалось, азербайджанская диаспора обращалась к Путину с открытым письмом и требовала от него уволить Бастрыкина

Как оказалось, азербайджанская диаспора обращалась к Путину с открытым письмом и требовала от него уволить Бастрыкина

Азербайджанская диаспора требовала уволить Бастрыкина, защищающего силовиков и местных жителей от беспредела автор - Политические будни Как диаспоры трактуют конфликты, манипулируют сознанием и добиваются своей цели.

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Комментарии
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Владимир Почалкин
Азербайджанцы гости  в России   Таки пусть ведут себя как гости а пытаются вести себя как хозяева и не им увольнять Бастрыкина. И пусть не испытывают терпение наше мы ещё помним Сумгаит
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4 час.
Козьма
Даже за повышение голоса стрелять на месте
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1 час.
Юрий Во
Проблема в том, что азер...ы не понимают своего статуса в России, как гостя. Речь не о тех, кто пожил в России уже по 5-10 лет. Эти уже ассимировались до понимания своего статуса и уважения менталитета страны-хозяина. Речь о "горцах", спустившихся с гор и считающих, что все вокруг них "ниже" их, поскольку те живут не в горах, в а долинах. Поэтому, наглость, хамство и агрессия - это для них норма в общении с "иноверцами". Даже доблесть,  особенно когда стаей набрасываться на одинокого "врага".
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56 мин.

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