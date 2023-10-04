Терапевт Тарадеева рассказала, на какой день обычный насморк переходит в гайморит

Гайморит — это воспаление слизистой оболочки верхнечелюстных пазух — гайморовых. Благодаря этим пазухам воздух, поступающий в носовую полость, фильтруется и кондиционируется — при необходимости охлаждается или, наоборот, нагревается.
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