Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника

Президент РФ Владимир Путин 5 октября на заседании клуба «Валдай», говоря об отношениях с Японией, в шутку сказал, что он как плотник четвертого разряда знает, как отремонтировать окно во взаимоотношениях между странами.
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