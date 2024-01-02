В Башкортостане полиция проводит рабочие встречи по профилактике мошенничества

Заместитель начальника ОМВД России по городу Октябрьскому подполковник внутренней службы Айдар Тухбатуллин встретился с коллективом Общества с ограниченной ответственностью завода пластмассовых изделий «Альтернатива».
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