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Карякин о Евро-2024 и флагах РФ: «Двойные стандарты: то, что им можно, нам нельзя. Это абсолютно политические процессы»

Карякин о Евро-2024 и флагах РФ: «Двойные стандарты: то, что им можно, нам нельзя. Это абсолютно политические процессы»

– Сейчас проходит чемпионат Европы по футболу, вы болеете за Сербию. Почему выбрали их? – Просто потому, что это одна из самых дружеских стран к России.

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