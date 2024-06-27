Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
    пора киев бомбить фабами 9000, а осколки ракеты собрать и изготовителю предъявитьГлава Смоленской ...
  • Коннект Партнер
    В течение восьми лет работающим пенсионерам России не индексировались пенсионные выплаты. Теперь же недополученные за...Работающим пенсио...
  • Ингерман Ланская
    бедные, бедные российские пенсионеры - сотнями тысяч разбрасываются направо и налево....В облцентре право...

Правительство придумало, как повысить рождаемость в студенческой среде

Правительство придумало, как повысить рождаемость в студенческой среде

О введении понятия "студенческая семья" заговорили еще в конце 2023 года. Тогда Нина Останина, Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, заявила, что студенческая отличается от молодой семьи тем, что во второй супруги могут сами зарабатывать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх