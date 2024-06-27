Правительство придумало, как повысить рождаемость в студенческой среде

О введении понятия "студенческая семья" заговорили еще в конце 2023 года. Тогда Нина Останина, Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, заявила, что студенческая отличается от молодой семьи тем, что во второй супруги могут сами зарабатывать.