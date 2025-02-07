"Терпение Путина лопнуло". Дальше последствия. За пенсионеров вступились. Массовые аресты чиновников. Аномальные морозы в России

АЕ Анна Егорова Почувствовал, что народ на грани, и готов уже за "вилы" взяться! Раз другого выхода особо нет - может начнут чистить РФ от засилья миллионов этих "незаменимых" ? А иначе непредсказуемые итоги! Скоро правильные ребята начнут с СВО возвращаться!

АС Александр Смелов Именно так, как было после войны: пришли и всех порешили, кто хотел жить не по русски