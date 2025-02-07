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"Терпение Путина лопнуло". Дальше последствия. За пенсионеров вступились. Массовые аресты чиновников. Аномальные морозы в России

"Терпение Путина лопнуло". Дальше последствия. За пенсионеров вступились. Массовые аресты чиновников. Аномальные морозы в России

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Комментарии
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АЕ
Анна Егорова
Почувствовал, что народ на грани, и готов уже за &quot;вилы&quot; взяться! Раз другого выхода особо нет - может начнут чистить РФ от засилья миллионов этих &quot;незаменимых&quot; ? А иначе непредсказуемые итоги! Скоро правильные ребята начнут с СВО возвращаться!
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20 час.
АС
Александр Смелов
Именно так, как было после войны: пришли и всех порешили, кто хотел жить не по русски
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18 час.
Александр Ляшенко
Трескучий популизм,от холуя: &quot;деньги обещали дать на повышение пенсии. Ни разу не повысили, и повышения зарплат у нас не было ни разу.&quot; Фамилия холуя: заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев!
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7 час.
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