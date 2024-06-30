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В Таллине праздновали день эстонских ВМС

В Таллине праздновали день эстонских ВМС

У причала были замечены семь списанных финнами надувных лодок, с заплатками артели "Gondoni i galoshi", десять списанных норвежских водных велосипедов на педальной тяге, двадцать ванных джакузи с реактивной струёй, сорок биде с вертикальным взлётом и тотальным опылением, и флагман эстонского флота, одномачтовый фрегат "Дефективный".

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