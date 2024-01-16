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Объявлены лауреаты премии «Эмми 2023»: полный список победителей

Объявлены лауреаты премии «Эмми 2023»: полный список победителей

Больше всего наград получили сериалы «Наследники», «Медведь» и «Грызня». Команда сериала «Наследники» Legion-MediaВ Нью-Йорке прошла 75-я церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевизионных искусств.

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